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Diyarbakır’da feci kaza! Araçlar alev aldı çok sayıda yaralı var

Diyarbakır’da feci kaza! Araçlar alev aldı çok sayıda yaralı var

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 01:32
Diyarbakır’da, kafa kafaya çarpışan kamyonet ile minibüs alev alarak yandı. Kaza sonucu 11 kişi yaralandı.
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Diyarbakır’da feci kaza! Araçlar alev aldı çok sayıda yaralı var
Diyarbakır’da feci kaza! Araçlar alev aldı çok sayıda yaralı var
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