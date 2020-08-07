Diyarbakır'da evlat nöbetinde 340. gün...

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlatları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin nöbeti 340'ıncı günene girdi. Gözü yaşlı aileler aylardır çocuklarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.

340 gündür HDP binası önünde çocukları için gözyaşı döküyorlar.

Evlatları terör örgütü PKK'ya kaçırılan ailelerin nöbeti Diyarbakır'da HDP binası önünde kararlılıkla sürüyor.

Aileler ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla gelecek iyi haberleri bekliyor.

Yüreği yanan anne ve babalar evlatlarının teslim olması için her gün çağrıda bulunuyor

340 gündür HDP binası önünden ayrılmayan aileler çocuklarının geri verilmesini istiyor.