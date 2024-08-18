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Diyarbakır’da devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı

Diyarbakır’da devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 15:24
Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
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