Diyarbakır'da deprem! Enkazdan böyle kurtarıldı

Son dakika deprem haberi… 7,4’lük deprem 10 ilde etkili oldu. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Diyarbakır’da genç bir kadın enkazdan sağlıklı bir şekilde böyle kurtartıldı.

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