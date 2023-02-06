06 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diyarbakır'da deprem! Enkazdan böyle kurtarıldı

Diyarbakır'da deprem! Enkazdan böyle kurtarıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2023 10:47
Son dakika deprem haberi… 7,4’lük deprem 10 ilde etkili oldu. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Diyarbakır’da genç bir kadın enkazdan sağlıklı bir şekilde böyle kurtartıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Enkazdan böyle kurtarıldı
Enkazdan böyle kurtarıldı
Türk Kızılayı alarma geçti
Türk Kızılayı alarma geçti
Enkazdan böyle kurtarıldılar
Enkazdan böyle kurtarıldılar
Yıkılan binada hayata tutundu
Yıkılan binada hayata tutundu
Tüyler ürperten sesler
Tüyler ürperten sesler
Mersin’de deprem paniği
Mersin'de deprem paniği
Depremin şiddeti kamerada
Depremin şiddeti kamerada
Diyarbakır’da deprem anı
Diyarbakır'da deprem anı
Kurtarılan 3 can omuzlarda taşındı
Kurtarılan 3 can omuzlarda taşındı
1 vatandaş enkazdan kurtarıldı
1 vatandaş enkazdan kurtarıldı
A Haber canlı yayınında kurtarılma anı
A Haber canlı yayınında kurtarılma anı
THY kar sebebiyle sefer iptalleri
THY kar sebebiyle sefer iptalleri
Daha Fazla Video Göster