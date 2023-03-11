11 Mart 2023, Cumartesi
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Diyarbakır’da deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Zemin beşik gibi sallandı
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Asrın felaketinden etkilenen illerden olan Diyarabakır’da beşik gibi sallanan yerin ürperten görüntüleri ortaya çıktı.