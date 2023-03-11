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Diyarbakır’da deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Zemin beşik gibi sallandı

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Giriş: 11.03.2023 11:06
Güncelleme:11.03.2023 11:06
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Asrın felaketinden etkilenen illerden olan Diyarabakır’da beşik gibi sallanan yerin ürperten görüntüleri ortaya çıktı.
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