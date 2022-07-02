Diyarbakır’da dehşet anları! Yoldan geçen araca ateş açtı kadını başından vurdu

Diyarbakır'da bir aracın içerisinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu otomobile, sokaktan geçtiği sırada oyun makinesi önünde duran bir şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüphelinin otomobile ateş açması sonucu 26 yaşındaki K.K. isimli kadın başından vurularak yaralandı. Olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı.