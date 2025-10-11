Diyarbakır’da ’çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik’ huzur uygulaması yapıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 'çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik' huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada öğrencilerin bulunabileceği veya okul dışı kişilerin öğrenciler ile temas sağlayabileceği birçok noktada kontroller yapıldı. 72 okul ve okul çevresi kontrol edilirken, 465 kişi de sorgulandı. 136 araç kontrol edilirken 24 parkta da denetim gerçekleştirildi. 27 araca toplam 178 bin 850 lira ceza yazıldı. Denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.

