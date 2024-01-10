10 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diyarbakır’da cezaevi aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var…

Diyarbakır’da cezaevi aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var…

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2024 11:56
İstanbul'dan Bitlis'e sevk edilen hükümlülerin bulunduğu ring aracı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde   meydana gelen trafik kazasında şarampole devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır’da cezaevi aracı devrildi!
Diyarbakır’da cezaevi aracı devrildi!
Kaza göz göre göre böyle geldi!
Kaza göz göre göre böyle geldi!
İstanbul’da maganda dehşeti kamerada
İstanbul’da maganda dehşeti kamerada
Zzincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Zzincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
9’uncu kez dede oldu
9’uncu kez dede oldu
Kar kalınlığı 20 cm’yi geçti!
Kar kalınlığı 20 cm'yi geçti!
Atama müjdesi! 2 bin 392...
Atama müjdesi! 2 bin 392...
Yoğun kar ve tipi! Zorlu yayın
Yoğun kar ve tipi! Zorlu yayın
Kırmızı listede! O ilimizde ortaya çıktı
Kırmızı listede! O ilimizde ortaya çıktı
Havanın notları A Haber muhabirlerinde
Havanın notları A Haber muhabirlerinde
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Akaryakıt istasyonunda otomobil patladı
Akaryakıt istasyonunda otomobil patladı
Daha Fazla Video Göster