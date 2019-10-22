22 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.10.2019

Diyarbakır’da 'çay' kavgası 1’i ağır 2 yaralı |Video

Diyarbakır’da çayın fazla yazıldığı iddiası ile çıkan silahlı kavgada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, semt pazarında esnaflık yapan M.P. ile kahvede çalışan M.Ö. arasında sabah saatlerinde içilen çayın fazla yazıldığı iddiası ile başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile taraflar ayrıldı.

SABAH AYIRDILAR ÖĞLEN SONRA YİNE KAVGA ETTİLER!

Sabah yaşanan kavganın ardından öğleden sonra tekrar bir araya gelen taraflar arasında tekrar sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Olayda M.P. ve M.Ö. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. M.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis çevrede delil çalışması yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yaşlı adam köprüden atlayarak intihar etti
Yaşlı adam köprüden atlayarak intihar etti
Diyarbakır’da 'çay' kavgası 1’i ağır 2 yaralı
Diyarbakır’da 'çay' kavgası 1’i ağır 2 yaralı
Bilecik’te suç makinesi kıskıvrak yakalandı
Bilecik’te suç makinesi kıskıvrak yakalandı
Deprem uzmanlarından son dakika fay hattı uyarısı!
Deprem uzmanlarından son dakika fay hattı uyarısı!
Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı!
Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı!
Bir Zamanlar Çukurova setinde yangın çıktı
Bir Zamanlar Çukurova setinde yangın çıktı
İğrenç olay! Dövüp polise teslim ettiler
İğrenç olay! Dövüp polise teslim ettiler
Metroda intihar girişimi! Seferler durdu
Metroda intihar girişimi! Seferler durdu
3 yaşındaki minik kızın acı ölümü
3 yaşındaki minik kızın acı ölümü
Fren yerine gaza basınca...
Fren yerine gaza basınca...
2 ilde sahte para operasyonu! Yakayı ele verdiler...
2 ilde sahte para operasyonu! Yakayı ele verdiler...
Esra Erol'da canlı yayınına katılmıştı! Öldürüldü...
Esra Erol'da canlı yayınına katılmıştı! Öldürüldü...
Daha Fazla Video Göster