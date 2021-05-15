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Diyarbakır’da bayram günü kıskançlık vahşeti! 71 yaşındaki cani koca eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Diyarbakır'da Ramazan Bayramının ilk gecesi 71 yaşındaki Şehmus A., 25 yıllık dini nikahlı olan 46 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Şirvan Dönmez'i kıskançlık yüzünden yaşadıkları tartışmanın ardından 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim olan Şehmus A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.