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Diyarbakır’da bayram günü kıskançlık vahşeti! 71 yaşındaki cani koca eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü

DHA
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Giriş: 15.05.2021 15:33
Güncelleme:15.05.2021 15:39
Diyarbakır'da Ramazan Bayramının ilk gecesi 71 yaşındaki Şehmus A., 25 yıllık dini nikahlı olan 46 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Şirvan Dönmez'i kıskançlık yüzünden yaşadıkları tartışmanın ardından 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim olan Şehmus A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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