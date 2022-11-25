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Diyarbakır’da ayrı yaşadığı eşini bıçakladı! KADES’in yardımıyla kurtuldu

DHA
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Giriş: 25.11.2022 13:15
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Diyarbakır'da, ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklanan 24 yaşındaki kadın G.M., sığındığı komşusu ve KADES uygulamasıyla kurtuldu. Ekipler, olay yerine 1 dakikada gelirken, kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalandı.
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