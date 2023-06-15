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Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 8 kişi öldü

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Giriş: 15.06.2023 11:30
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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