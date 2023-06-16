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Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı 9 cana mal oldu! Katliamı 'yangın' tetikledi: İşte olayın perde arkası

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Giriş: 16.06.2023 09:31
Bismil’de dün sabah iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada dokuz kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Yaşanan olayın detayları da ortaya çıktı.
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