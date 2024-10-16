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Diyarbakır’da anız yangını çıktı! Saatler sonra söndürüldü

Diyarbakır’da anız yangını çıktı! Saatler sonra söndürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 23:34
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol alındı. Soğutma çalışmaları sürdüğü yangın 2 bin dönümlük alanda etkili oldu.
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