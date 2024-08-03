Diyarbakır'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Son dakika haberleri… Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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