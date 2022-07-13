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Diyarbakır’da akılalmaz hırsızlık! Su bahanesiyle kuyumcuyu oyaladı, 55 bin TL'lik bilekliği çaldı

İHA
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Giriş: 13.07.2022 15:17
Güncelleme:13.07.2022 15:17
Diyarbakır’da iki kadın hırsız, su içme bahanesiyle kuyumcuyu oyalayarak, 55 bin TL değerinde 24’lük çeyrek bilekliği kaşla göz arasında çaldı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
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