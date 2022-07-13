13 Temmuz 2022, Çarşamba
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Diyarbakır’da akılalmaz hırsızlık! Su bahanesiyle kuyumcuyu oyaladı, 55 bin TL'lik bilekliği çaldı
Diyarbakır’da iki kadın hırsız, su içme bahanesiyle kuyumcuyu oyalayarak, 55 bin TL değerinde 24’lük çeyrek bilekliği kaşla göz arasında çaldı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.