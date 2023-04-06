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Diyarbakır'da ağır hasarlı bina çöktü

A Haber
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Giriş: 06.04.2023 11:34
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ağır hasar alarak boşaltılan 7 katlı Diyargap Apartmanı'nın bir kısmı çöktü. Ayrıntıları A Haber muhabiri  Sinan Yılmaz aktardı.
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