11 Ocak 2024, Perşembe
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Diyarbakır’da 5 öğrencinin yaralandığı kaza kamerada
Kaza, dün sabah merkez Yenişehir ilçesinde Diyarbakır-Elazığ karayolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet K. idaresindeki 21 EN 834 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp markete daldı. O esnada market önünde bekleyen 5 öğrenci, minibüsün çarpmasıyla yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.