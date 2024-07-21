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Diyarbakır’da 5 kişinin yaralandığı kaza anı

Diyarbakır’da 5 kişinin yaralandığı kaza anı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 18:16
Diyarbakır'da bir otomobil menfeze vurup takla attı. Kaza anı kameralara da anbean yansıdı.
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