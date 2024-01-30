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Diyarbakır’da 3’üncü kattan kendini bırakmaya çalışan kadın böyle kurtarıldı

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Giriş: 30.01.2024 15:58
Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi’nde ismi öğrenilmeyen kadın, kaldığı dairenin penceresinden kendini bırakmaya çalıştı. Evin içindekiler, kadına müdahale edip dakikalarca tutmaya çalıştı. Kadın, çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kamerası onarım aracının yardımıyla kurtarıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken kadın; tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
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