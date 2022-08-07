07 Ağustos 2022, Pazar
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Diyarbakır'da 2 metrelik yılanların dansı kamerada
Son dakika haberi... Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde vatandaşlar, boyları 2 metreyi bulan yılanların dansını görüntüledi. Yılanlar, bir süre dans ettikten sonra arazide gözden kayboldu.