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Diyarbakır'da 2 metrelik yılanların dansı kamerada

İHA
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Giriş: 07.08.2022 10:39
Son dakika haberi... Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde vatandaşlar, boyları 2 metreyi bulan yılanların dansını görüntüledi. Yılanlar, bir süre dans ettikten sonra arazide gözden kayboldu.
Görüntüler Türkiyeden! 2 metrelik yılanlar... GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN! 2 METRELİK YILANLAR...

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