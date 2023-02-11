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Diyarbakır'da 122 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

İHA
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Giriş: 11.02.2023 09:38
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.
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