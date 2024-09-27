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Diyarbakır'da 10 farklı hırsızlık olayına karışan şahıs film gibi operasyonla yakalandı

Diyarbakır'da 10 farklı hırsızlık olayına karışan şahıs film gibi operasyonla yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 09:56
Diyarbakır'da, 10 farklı hırsızlık olayına karışan zanlı, polis ekiplerinin film gibi operasyonu ile yakalandı.
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