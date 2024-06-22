22 Haziran 2024, Cumartesi
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Diyarbakır ve Mardin'deki yangının çıkış sebebine ilişkin her ihtimal araştırılıyor
Diyarbakır ile Mardin illeri arasında çıkan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış nedenine ilişkin sahada ekipler tarafından her ihtimal araştırılıyor.