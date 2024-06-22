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Diyarbakır ve Mardin'deki yangının çıkış sebebine ilişkin her ihtimal araştırılıyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 11:35
Diyarbakır ile Mardin illeri arasında çıkan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış nedenine ilişkin sahada ekipler tarafından her ihtimal araştırılıyor.
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