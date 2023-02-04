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Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2023 14:23
İstanbulluların da hasretle beklediği kar yağışı Doğu bölgelerinde etkisini hissettirmeye başladı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı
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