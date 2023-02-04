İstanbulluların da hasretle beklediği kar yağışı Doğu bölgelerinde etkisini hissettirmeye başladı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?