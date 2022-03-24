24 Mart 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Diyarbakır Sanayi Sitesindeki patlama anı kamerada
Diyarbakır 3.Sanayi Sitesinde henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı iş yerinde ve çevresinde oluşan hasarla birlikte yaralananlar oldu. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin de çevrede güvenlik önlemi aldığı sanayi sitesinde, enkaza dönen iş yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.