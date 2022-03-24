Diyarbakır Sanayi Sitesindeki patlama anı kamerada

Diyarbakır 3.Sanayi Sitesinde henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı iş yerinde ve çevresinde oluşan hasarla birlikte yaralananlar oldu. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin de çevrede güvenlik önlemi aldığı sanayi sitesinde, enkaza dönen iş yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.