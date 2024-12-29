29 Aralık 2024, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Diyarbakır eski ve yeni baro başkanları açıklamada bulundu!
Diyarbakır eski ve yeni baro başkanları açıklamada bulundu!

Diyarbakır eski ve yeni baro başkanları açıklamada bulundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2024 00:30
Eski Diyarbakır Barosu Başkan Nahit Eren ve Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Diyarbakır eski Baro Başkanı Nahit Eren: “Mahkemeden tam da böyle bir karar mı bekliyorduk? Dosyaya ilişkin herhangi bir suça dair ikrar söz konusu olmadı. Mahkemeye de izah etmiştim, öldürmüşse Nevzat bir katil olarak ceza yemeliydi. Öldürmemiş olsa bile 19 gün boyunca Narin’i o dereye götürüp saklayan kişinin Nevzat olduğunu, benim nezlimde adalet duygumuz tatmin edilecekse, hukuki çerçevede Nevzat’ın da aslında kasten çocuğu öldürmekten cezalandırılması kanaatindeydik. Hukukçuyuz, Narin’in hangi dakika hangi saatte öldüğünü bilmiyoruz. Bu açıdan Narin’in öldüğünden nasıl emin olabiliyor Narin’i oraya saklıyor. Bu açıdan ben kararın Nevzat boyutuyla eksik kaldığı kanaatindeyim. Komisyonumuz, bu kararı Nevzat boyutuyla istinaf edecektir” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır eski ve yeni baro başkanları açıklamada bulundu!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç yangını!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını!
Diyarbakır eski ve yeni baro başkanları açıklamada bulundu!
Diyarbakır eski ve yeni baro başkanları açıklamada bulundu!
3 gündür haber alamıyordu odunluğundaki göçükte bulundu
3 gündür haber alamıyordu odunluğundaki göçükte bulundu
Depremzede yaşlı çiftin evine girip 2 altın bileziğini çaldılar
Depremzede yaşlı çiftin evine girip 2 altın bileziğini çaldılar
Marmaray’da bir kişi intihar etti!
Marmaray'da bir kişi intihar etti!
Düğüne giderken canından oldu!
Düğüne giderken canından oldu!
Elazığ’da gece saatlerinde yoğun sis!
Elazığ'da gece saatlerinde yoğun sis!
Kediye çarpmamak için park halideki araçlara çarptı!
Kediye çarpmamak için park halideki araçlara çarptı!
6. kattan kendisini aşağıya bıraktı!
6. kattan kendisini aşağıya bıraktı!
Bursa’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Mardin’de husumetli aileler, törenle barıştı
Mardin'de husumetli aileler, törenle barıştı
Kocaeli’de bir binada patlama: Yaralılar var
Kocaeli'de bir binada patlama: Yaralılar var
Daha Fazla Video Göster