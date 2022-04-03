03 Nisan 2022, Pazar
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan A Haber'e özel açıklamalar
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber ekranlarında yayınlanan “Sahur Vakti” programının konuğu oldu. Erbaş önemli açıklamalarda bulundu.