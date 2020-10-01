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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın açılışında konuştu

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Giriş: 01.10.2020 14:39
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi avlusunda "Cami ve İlim" temasının işleneceği "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın açılışında konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, insanların cehalet ve dini bilgisizliklerinden yararlanarak, dini kavramları bağlamından koparıp kendi menfaat ve emelleri doğrusunda kullananların din istismarcısı olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi avlusunda "Cami ve İlim" temasının işleneceği "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın açılışı yapıldı. Açılışta, Kur'an-ı Kerim okundu.

Erbaş, törende yaptığı konuşmada, camilerin bilgiyi hayata, ibadeti ahlaka dönüştüren ve varlık alemine hakikat penceresinden bakmayı öğreten kadim mektepler olduğunu söyledi.

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