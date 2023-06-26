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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın talimatıyla hacı adaylarının Arafat’a intikali başladı

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Giriş: 26.06.2023 19:07
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın talimatıyla, Mekke’de “2023 Hac Organizasyonu” kapsamında Türk hacı adaylarının Arafat’a intikali başladı.
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