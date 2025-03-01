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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Konya’da ilk teravih namazını kıldırdı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Konya'da ilk teravih namazını kıldırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 01:06
Çeşitli programlar için Konya'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk teravih namazı için Sultan Selim Camisine geldi. Burada yatsı ve teravih namazını kıldıran Erbaş, namaz sonrasında cemaat ile sohbet etti. Erbaş, "Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. İlk teravihi Hazreti Mevlana'nın hemen yanı başında bu muhteşem camide hep beraber eda ettik. Allah kabul eylesin. Cenab-ı Hak rahmeti ile bereketi ile hepimizi muamele eylesin. Mübarek günler, mübarek aylar müninler için vesiledir. Kurtuluş vesilesidir. Üç ayların başında dedik ki Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır diye dua ettik. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eyledi" dedi.
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Konya’da ilk teravih namazını kıldırdı!
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