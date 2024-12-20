Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camii’nde hutbe okudu: Yılbaşı detayı dikkat çekti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde hutbe okudu. Hutbede yılbaşı detayı dikkat çekerken, Ali Erbaş, "Kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren kumarı, aile ve toplumu temelinden sarsan zinayı, eşcinselliği, aklı ve iradeyi devre dışı bırakan uyuşturucu maddeleri, mutsuzluktan başka getirisi olmayan piyango ve diğer şans oyunları gibi haramları, yılbaşı kutlamaları da dahil hiçbir eğlence ve kutlama helal ve meşru hale getiremez" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN