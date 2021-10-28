28 Ekim 2021, Perşembe
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Şuşa'da şehitler için dua etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan Şuşa Cıdır Ovasında Karabağ savaşında şehit olanlar için dua etti. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, "Azerbaycan Şuşa Cıdır Ovasında vatan ve bayrak uğruna mücadele ederek canlarını feda eden şehitlerimizi dualarla yad ettik." ifadelerine yer verdi.