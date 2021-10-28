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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Şuşa'da şehitler için dua etti

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Giriş: 28.10.2021 13:06
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan Şuşa Cıdır Ovasında Karabağ savaşında şehit olanlar için dua etti. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, "Azerbaycan Şuşa Cıdır Ovasında vatan ve bayrak uğruna mücadele ederek canlarını feda eden şehitlerimizi dualarla yad ettik." ifadelerine yer verdi.
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