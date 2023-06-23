Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'e konuştu: 88 bin 430 Hacımız bu yıl Hacca gitti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bu yıl 88 bin 430 Türk vatandaşının hacca gittiğini belirten Erbaş, hac kuralarının nasıl yapıldığını ayrıntılarını paylaştı, "Eski kayıtlılara hac kurasının çıkma şansı daha yüksek" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 2.5 milyon kişinin Hac için sıra beklediğini belirten erbaş bu yıl 88 bin 430 kişinin hacca gitme şansı yakaladığını vurguladı.

Türkiye'de uygulanan kura sisteminin ayrıntılarını anlattı. Kutsal topraklara giden çocuklar da unutulmadı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Hacı" adayları için "İrşad" programları düzenlendiğini belirtti.

Türkiye'nin hacı adayları için çeşitli birimler halinde çalıştığını belirten Erbaş kapsamlı bir hastane hizmeti sunan tek ülkenin Türkiye olduğunun da altını çizdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Arafat ile ilgili çalışmalara da değindi. Erbaş hac ibadetinde sabrın önemine de vurgu yaptı.