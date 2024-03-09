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Diyabet kadınları daha çok etkiliyor! Kadınlarda kalp hastalıklarını artırıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 09:27
Kalp hastalıkları açısından önemli bir risk faktörünü oluşturan diyabet 60 yaşından sonra kadınları erkeklerden daha çok etkiliyor. Şeker hastalığı, kadınlarda kalp damar hastalıkları oranını 3 ile 7 kat artırıyor.
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