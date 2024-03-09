Diyabet kadınları daha çok etkiliyor! Kadınlarda kalp hastalıklarını artırıyor

Kalp hastalıkları açısından önemli bir risk faktörünü oluşturan diyabet 60 yaşından sonra kadınları erkeklerden daha çok etkiliyor. Şeker hastalığı, kadınlarda kalp damar hastalıkları oranını 3 ile 7 kat artırıyor.

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