28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Diyabet ilacı zayıflama ilacı değil! Reçetesiz ve bilinçsiz kullanıyor

Diyabet ilacı zayıflama ilacı değil! Reçetesiz ve bilinçsiz kullanıyor

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2024 09:12
Hızlı kilo vermek isteyenlerin başvurduğu son derece sağlıksız yöntemler var. Biri de diyabet ilaçları. Diyabet hastalarına özel olarak üretiliyor bu ilaçlar. Kandaki şeker oranını dengelenebilmesi için "doktor tavsiyesiyle" kullanılıyor. Doktor tavsiyesi olmadan hatta diyabet hastası olmayanlar kullanmaya başladı bu ilaçları. Amaç daha hızlı kilo vermek. Ancak zayıflarken sağlığınızı tehlikeye attığınız gerçeğini unutmayın. Elbette bizim değil uzmanların uyarısı bu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyabet ilacı zayıflama ilacı değil!
Diyabet ilacı zayıflama ilacı değil!
Dev kazanlarda kışlık lezzetler hazırlandı!
Dev kazanlarda kışlık lezzetler hazırlandı!
Hamsi avcılığında kota kararı!
Hamsi avcılığında kota kararı!
İstanbul’daki Trump AVM’de yangın
İstanbul'daki Trump AVM'de yangın
Sıfır Atık’ta yeni slogan 7 yılda 7 kıta
Sıfır Atık’ta yeni slogan 7 yılda 7 kıta
81 ilde ruhsatsız silah operasyonu
81 ilde ruhsatsız silah operasyonu
Sahte site dolandırıcılarına operasyon
Sahte site dolandırıcılarına operasyon
Ölümün teğet geçtiği anlar!
Ölümün teğet geçtiği anlar!
Market üzerine yıkıldı!
Market üzerine yıkıldı!
Hafta sonu yaz havası hakim olacak
Hafta sonu yaz havası hakim olacak
Atmacada av sezonu başladı
Atmacada av sezonu başladı
Kışlık Lezzetler Festivali
Kışlık Lezzetler Festivali
Daha Fazla Video Göster