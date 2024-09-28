28 Eylül 2024, Cumartesi
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Diyabet ilacı zayıflama ilacı değil! Reçetesiz ve bilinçsiz kullanıyor
Hızlı kilo vermek isteyenlerin başvurduğu son derece sağlıksız yöntemler var. Biri de diyabet ilaçları. Diyabet hastalarına özel olarak üretiliyor bu ilaçlar. Kandaki şeker oranını dengelenebilmesi için "doktor tavsiyesiyle" kullanılıyor. Doktor tavsiyesi olmadan hatta diyabet hastası olmayanlar kullanmaya başladı bu ilaçları. Amaç daha hızlı kilo vermek. Ancak zayıflarken sağlığınızı tehlikeye attığınız gerçeğini unutmayın. Elbette bizim değil uzmanların uyarısı bu.