14 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Berlusconi’nin cenaze töreni için İtalya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Berlusconi’nin cenaze töreni için İtalya'ya gidiyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.06.2023 16:44
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin cenaze törenine katılmak üzere İtalya’ya gidiyor.
Berlusconi’ye veda!
Berlusconi'ye veda!
İsveç’in NATO hayali! Türkiye’den izin bekliyorlar
İsveç'in NATO hayali! Türkiye'den izin bekliyorlar
Dragos deresinde kirlilik alarmı
Dragos deresinde kirlilik alarmı
Adana’da afet konutları TOKİ eliyle hızla yükseliyor
Adana’da afet konutları TOKİ eliyle hızla yükseliyor
Düzenli kan bağışçısı sayısı 820 bini aştı
Düzenli kan bağışçısı sayısı 820 bini aştı
Akılalmaz olay! İntihara kalkıştı dayak yedi
Akılalmaz olay! İntihara kalkıştı dayak yedi
Trafikte tehlikeli inatlaşma!
Trafikte tehlikeli inatlaşma!
Kabine toplantısı bugün! Asgari ücret zammı...
Kabine toplantısı bugün! Asgari ücret zammı...
Sürü halinde ortaya çıktılar! Zor anlar yaşattı
Sürü halinde ortaya çıktılar! Zor anlar yaşattı
Ece’den depremzedelere küstah sözler
Ece'den depremzedelere küstah sözler
2 araç toprak altında kaldı!
2 araç toprak altında kaldı!
İstanbul’da suya zam
İstanbul'da suya zam
Daha Fazla Video Göster