14 Haziran 2023, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Berlusconi’nin cenaze töreni için İtalya'ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin cenaze törenine katılmak üzere İtalya’ya gidiyor.