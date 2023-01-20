Dışı gecekondu içi pavyon! Şişeler dolusu sahte içki ele geçirildi

Ankara Altındağ'da gecekonduyu eğlence mekanına çeviren iki kişi burada yaptıkları sahte içkileri de gelen müşterilere servis etti. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Polisleri, o gecekonduya girdi ve 2 kişiyi suçüstü gözaltına aldı.

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