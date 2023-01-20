20 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dışı gecekondu içi pavyon! Şişeler dolusu sahte içki ele geçirildi

Dışı gecekondu içi pavyon! Şişeler dolusu sahte içki ele geçirildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2023 09:55
Ankara Altındağ'da gecekonduyu eğlence mekanına çeviren iki kişi burada yaptıkları sahte içkileri de gelen müşterilere servis etti. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Polisleri, o gecekonduya girdi ve 2 kişiyi suçüstü gözaltına aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışı gecekondu içi pavyon!
Dışı gecekondu içi pavyon!
İnsanlığa bahşedilen lütuf “Merhamet”
İnsanlığa bahşedilen lütuf “Merhamet”
5 milyar dolarlık araziye 700 mirasçı
5 milyar dolarlık araziye 700 mirasçı
Pelin Kaya’nın son mesajı ortaya çıktı!
Pelin Kaya'nın son mesajı ortaya çıktı!
Sosyal medyada tehlikeli akım!
Sosyal medyada tehlikeli akım!
Feribot seferlerine fırtına iptali
Feribot seferlerine fırtına iptali
Tekirdağ’da kan donduran vahşet!
Tekirdağ’da kan donduran vahşet!
​Sesiyle Nemrud’un kızına hayat veren bir ozan
​Sesiyle Nemrud’un kızına hayat veren bir ozan
Kaput üstünde dehşet yolculuğu!
Kaput üstünde dehşet yolculuğu!
Kent Tarımı fiyatları nasıl etkiledi?
"Kent Tarımı" fiyatları nasıl etkiledi?
Piton bal porsuğu ve çakalların savaşı!
Piton bal porsuğu ve çakalların savaşı!
“Çift kapı” taktiğiyle kabus oldu!
“Çift kapı” taktiğiyle kabus oldu!
Daha Fazla Video Göster