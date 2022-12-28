28 Aralık 2022, Çarşamba
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Diş tedavisi için İstanbul’a gelen Danimarkalı ikizler kabusu yaşamıştı! Kardeşlerden fotoğraflı savunma
Danimarkalı ikizler Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen, suçlamalarda bulundukları kliniğin açıklamalarına tepki gösterdi. Tedavileri sırasında çekilen fotoğrafları gösteren ikizler, tedavileriyle ilgi bilgi veren doktoru tanımadıklarını belirtiler. İkizlerden Alicia Nicolajsen, "Kesinlikle aynı doktor değil. 2 fotoğraftaki kadın da birbirine asla benzemiyor. 1 ay boyunca işlemimizi yapan kadını biliyoruz. Doktor Reem bize işlem uyguladı. Onu defalarca maskesiz de gördük" dedi.