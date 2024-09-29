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Diş hekiminin darp edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Diş hekiminin darp edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 15:46
Adana’nın Ceyhan ilçesinde diş hekimini darp ettiği öne sürülen Burak Çağlayan’ın kardeşi Berk Çağlayan, hekimin iddia ettiği gibi kliniğine gelen hastadan dolayı kavganın çıkmadığını belirterek, “Diş hekiminin ailemizle husumetli olan şahıslara, gittiğimiz yerleri söylediğini öğrendik. Bunun için konuşmaya çağırdık bize hakaret edip küfür edince kavga çıktı. Muşta ve maket bıçağı kullanılmadı. Kimseye de ateş etmedik. Görüntülerde de görünüyor ağabeyim yere ateş ediyor. Kimse de rehin alınmadı” dedi.
Diş hekiminin darp edildiği olayda yeni görüntüler
Diş hekiminin darp edildiği olayda yeni görüntüler
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