Diş hekiminin darp edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde diş hekimini darp ettiği öne sürülen Burak Çağlayan’ın kardeşi Berk Çağlayan, hekimin iddia ettiği gibi kliniğine gelen hastadan dolayı kavganın çıkmadığını belirterek, “Diş hekiminin ailemizle husumetli olan şahıslara, gittiğimiz yerleri söylediğini öğrendik. Bunun için konuşmaya çağırdık bize hakaret edip küfür edince kavga çıktı. Muşta ve maket bıçağı kullanılmadı. Kimseye de ateş etmedik. Görüntülerde de görünüyor ağabeyim yere ateş ediyor. Kimse de rehin alınmadı” dedi.