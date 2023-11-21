Diş hekimine kabusu yaşattı!

Güngören'de uygulanan tedaviyi beğenmeyen bir kişi, diş hekimini yaralayıp olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri güvenlik kameralarından eşgalini tespit ettiği saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı, kliniğin güvenlik kameralarına yansıdı.