21 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diş hekimine kabusu yaşattı!

Diş hekimine kabusu yaşattı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2023 16:33
Güngören'de uygulanan tedaviyi beğenmeyen bir kişi, diş hekimini yaralayıp olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri güvenlik kameralarından eşgalini tespit ettiği saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı, kliniğin güvenlik kameralarına yansıdı.
Batan gemidekilerin anonsunu duyduk
Batan gemidekilerin anonsunu duyduk
Diş hekimine kabusu yaşattı!
Diş hekimine kabusu yaşattı!
Karadeniz Ereğlisi’nde yaralar sarılıyor
Karadeniz Ereğlisi'nde yaralar sarılıyor
Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan’ın anılıyor
Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ın anılıyor
Yavru köpeğin sırtından çıkanlar dehşete düşürdü
Yavru köpeğin sırtından çıkanlar dehşete düşürdü
Sel ve fırtınanın ardından Şile
Sel ve fırtınanın ardından Şile
Gemilerdeki sistemler hayat kurtarıyor
Gemilerdeki sistemler hayat kurtarıyor
Tedaviyi beğenmedi ortalığı birbirine kattı
Tedaviyi beğenmedi ortalığı birbirine kattı
Beyoğlu’nda hareketli dakikalar kamerada
Beyoğlu’nda hareketli dakikalar kamerada
Evli olduğu ortaya çıktı!
Evli olduğu ortaya çıktı!
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Lapa lapa kar kapıda!
Lapa lapa kar kapıda!
Daha Fazla Video Göster