Diş hekimi Şeyma Biran cinayetinde çarpıcı ayrıntı: "Sen daha önce köpek olarak dünyaya gelmişsin"

Korkunç olay geçen sene İstanbul’un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. İlk kez muayenehanesine gittiği diş hekimi 64 yaşındaki Şeyma Biran'ı 21 bıçak darbesiyle öldüren Ziya Ersoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede korkunç cinayetle ilgili çarpıcı detaylar yer aldı. Savcılık, şüphelinin muayenehaneye yağma amaçlı gittiğini ve suçunu kolaylaştırmak için diş hekimini öldürdüğünü tespit etti. İddianamede şüpheli Ziya Ersoy’un ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapsi istendi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...