15 Mart 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Diş hekimi Şeyma Biran cinayetinde çarpıcı ayrıntı: "Sen daha önce köpek olarak dünyaya gelmişsin"
Korkunç olay geçen sene İstanbul’un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. İlk kez muayenehanesine gittiği diş hekimi 64 yaşındaki Şeyma Biran'ı 21 bıçak darbesiyle öldüren Ziya Ersoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede korkunç cinayetle ilgili çarpıcı detaylar yer aldı. Savcılık, şüphelinin muayenehaneye yağma amaçlı gittiğini ve suçunu kolaylaştırmak için diş hekimini öldürdüğünü tespit etti. İddianamede şüpheli Ziya Ersoy’un ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapsi istendi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...