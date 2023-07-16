Diş hastalıkları gebeliği etkiliyor! Sağlıklı gebelik için diş sağlığı önemli

Hamileliği engelleyen pek çok neden var. Uzmanlar diş ve diş eti hastalıkları konusunda uyardı. Çürüyen dişlerin gebeliği engellediği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

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