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Diş hastalıkları gebeliği etkiliyor! Sağlıklı gebelik için diş sağlığı önemli

A Haber
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Giriş: 16.07.2023 12:02
Hamileliği engelleyen pek çok neden var. Uzmanlar diş ve diş eti hastalıkları konusunda uyardı. Çürüyen dişlerin gebeliği engellediği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…
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