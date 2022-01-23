Diş ağrısı yüzünden dişçiye gitti ağzından çıkanı görünce şok oldu!

Erzincan'da diş tedavisi için doktora giden vatandaşın çenesinden çıkan hayrete düşürdü. Çekilen röntgen filminde ortaya durum ile ilgili olarak 63 yaşındaki Faik Akın "15 yıl önce benzinli hızar ile çalışırken zincir koparak çeneme çarpmıştı." dedi. Talihsiz adamın çenesinden çıkan şaşkına çevirdi.