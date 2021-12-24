24 Aralık 2021, Cuma
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Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi! Gerçek bambaşka çıktı: Delirten Hastalık
Son dakika haberi… Bitlis’te yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Selim Koçak, yıllardır yüzünde ve ağzında hissettiği ağrıyı diş ağrısı sanıp tam 6 sağlam dişini çektirdi. Su bile içemediğini söyleyen Koçak’ın hastalığı ise bambaşka çıktı. Doktoru, "Bu hastalık yüz binde 5 insanda görülmekte.” ifadelerini kullandı. İşte o ender rastlanan hastalık…