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Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi! Gerçek bambaşka çıktı: Delirten Hastalık

İHA
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Giriş: 24.12.2021 12:33
Son dakika haberi… Bitlis’te yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Selim Koçak, yıllardır yüzünde ve ağzında hissettiği ağrıyı diş ağrısı sanıp tam 6 sağlam dişini çektirdi. Su bile içemediğini söyleyen Koçak’ın hastalığı ise bambaşka çıktı. Doktoru, "Bu hastalık yüz binde 5 insanda görülmekte.” ifadelerini kullandı. İşte o ender rastlanan hastalık…
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