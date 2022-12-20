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Dış ağrısı sandı gerçek bambaşka çıktı! Delirten hastalıktan 8 yıl sonra kurtuldu

A Haber
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Giriş: 20.12.2022 16:13
İzmir'de yaşayan Beşire Şendur, dayanılmaz ağrılarla 8 yıl geçirdi. Ancak 70 yaşındaki kadının, tıpta 'delirten hastalık' denilen rahatsızlığa yakalandığı tespit edildi. Kadın ağrılarından bakın nasıl kurtuldu?
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