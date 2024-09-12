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Direnaj sistemi çukurunda göçük! 1 kişi göçük altında kaldı

Direnaj sistemi çukurunda göçük! 1 kişi göçük altında kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 18:52
Burdur merkez Büğdüz köyü yakınlarındaki katı atık sistemi direnaj çalışması esnasında yaklaşık 6 metrelik derinlikte çukur içinde çalışan N.H.(59) meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler tarafından toprak altından çıkarılan N.H.’nin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından N.H.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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