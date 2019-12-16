Direksiyonda fenalaştı dehşet saçtı! Kaza anı kamerada

Aantalya'da direksiyon başında fenalaşan sürücü açık öğretim bürosuna girdi. O anlarda bürodan dışarı çıkmakta olan iki kadın üzerilerine gelen otomobilin altında kaldılar. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobili, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptı. 3 kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

KAZA ANI KAMERADA

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 ABS 367 plakalı otomobille al geçitten geçtiği sırada aniden rahatsızlanan Ender T., aracıyla önce bariyer ve kaldırıma, ardından çöp konteyneri ve bir otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil, daha sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürosunun kapısına çarptı. Kazada, kapıda bekleyen ve otomobilin geldiğini görünce içeri kaçmaya çalışan 2 kişi hafif yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına da anbean yansıdı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ender T. ile diğer 2 yaralı hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.