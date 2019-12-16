16 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
16.12.2019

Direksiyonda fenalaştı dehşet saçtı! Kaza anı kamerada

Aantalya'da direksiyon başında fenalaşan sürücü açık öğretim bürosuna girdi. O anlarda bürodan dışarı çıkmakta olan iki kadın üzerilerine gelen otomobilin altında kaldılar. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobili, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptı. 3 kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

KAZA ANI KAMERADA

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 ABS 367 plakalı otomobille al geçitten geçtiği sırada aniden rahatsızlanan Ender T., aracıyla önce bariyer ve kaldırıma, ardından çöp konteyneri ve bir otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil, daha sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürosunun kapısına çarptı. Kazada, kapıda bekleyen ve otomobilin geldiğini görünce içeri kaçmaya çalışan 2 kişi hafif yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına da anbean yansıdı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ender T. ile diğer 2 yaralı hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Her şey bir anda oldu! Dehşet anı kamerada
Her şey bir anda oldu! Dehşet anı kamerada
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
DSİ Genel Müdürlüğünde yangın
DSİ Genel Müdürlüğünde yangın
Balat'ta taciz anı saniye saniye kaydedildi!
Balat'ta taciz anı saniye saniye kaydedildi!
Filiz Tekin yaşam savaşını kaybetti
Filiz Tekin yaşam savaşını kaybetti
Şahizar teyzeye Başkan Erdoğan'dan sürpriz
Şahizar teyzeye Başkan Erdoğan'dan sürpriz
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını
Otomobilinin boyasını beğenmedi dehşet saçtı
Otomobilinin boyasını beğenmedi dehşet saçtı
İstanbul'da ulaşım isyanı!
İstanbul'da ulaşım isyanı!
Metrobüs yolda kaldı seferler aksadı
Metrobüs yolda kaldı seferler aksadı
Polis ateş açınca operasyon başlatıldı
Polis ateş açınca operasyon başlatıldı
Fabrikada korkutan patlama!
Fabrikada korkutan patlama!
Daha Fazla Video Göster