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Direksiyon sınavında eşini geçirmeyen görevliyi darp etti

Direksiyon sınavında eşini geçirmeyen görevliyi darp etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 17:41
Adana'da bir kişi 4. kez direksiyon sınavına giren eşini, kavşağı döndüğü sırada sinyal vermediği için geçirmeyen görevliyi darp etti.
Direksiyon sınavında eşini geçirmeyen görevliyi darp etti
Direksiyon sınavında eşini geçirmeyen görevliyi darp etti
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