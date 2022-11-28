28 Kasım 2022, Pazartesi
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Direksiyon dersine gitmek için evden ayrılan Seda Nur Uludağ'dan haber alınamıyor!
Antalya'da 24 Kasım'da direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra, bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki Seda Nur Uludağ'ın bulunması için çalışmalar bugün de sürdü.